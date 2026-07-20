Dybala rifiuta il Boca e continuerà a essere ‘imperatore’ della Roma

Paolo Dybala ha deciso di rimanere nella Roma, rifiutando un'offerta dal Boca Juniors. La trattativa per il passaggio al club argentino si è interrotta, lasciando il calciatore nella squadra italiana. La decisione è stata annunciata dopo settimane di voci riguardo a un possibile trasferimento. Dybala continuerà quindi a giocare in Serie A, mantenendo il suo ruolo nella formazione giallorossa. La notizia conferma l’assenza di cambiamenti imminenti per il giocatore.

2026-07-13 18:10:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La ‘telenovela’ Paolo Dybala si è concluso. con un esito ben diverso da quanto previsto qualche mese fa. Tutto sembrava fatto per atterrare Bocca dopo aver terminato il suo contratto con il Roma. Ma, ora svincolato, ha firmato nuovamente con la squadra giallorossa per un’altra stagione.? “Questa storia continua come tutti noi volevamo: la società, io, i tifosi. Siamo felici, un’altra stagione qui, in questa città. È un privilegio continuare a vestire questa maglia. Per me è Roma “Ci sono tante cose: responsabilità, un onore, bellezza, tante ragioni personali per essere qui e difendere questi colori”, ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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