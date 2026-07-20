Dove ci sono armi c’è o ci sarà guerra Padre Abdo Raad analizza il futuro del Libano tra disarmo di Hezbollah Israele e Iran

Il segretario di Stato americano ha incontrato il presidente libanese a Washington. L'argomento principale è stato il futuro del Libano, con particolare attenzione alla presenza di armi e alle tensioni tra Hezbollah, Israele e Iran. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui contenuti della discussione. L'incontro si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale sulla stabilità della regione.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio, capo della diplomazia di Washington e braccio destro di Donald Trump nella gestione della politica estera, ha incontrato domenica a Washington il presidente libanese Joseph Aoun. È la prima visita di un capo di Stato libanese nella capitale americana dal 2009, quando Michel Sleiman fu ricevuto da Barack Obama. Domani Aounvedrà anche il presidente Donald Trump. L’incontro arriva a tre settimane dalla firma dell’accordo quadro del 26 giugno tra Libano e Israele, che prevede il ritiro israeliano dal Sud del Libano in cambio del disarmo di Hezbollah. Un accordo che il Partito di Dio, finanziato e armato dall’Iran, ha categoricamente respinto, definendolo “ nato morto ”. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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