Si è tenuta l'ultima riunione del comitato del Monaldi per discutere del caso del bambino deceduto dopo il trapianto. La famiglia della vittima mira a definire un accordo di risarcimento entro la fine del mese. La seduta ha coinvolto i rappresentanti dell'ospedale e gli avvocati delle parti, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Caso Domenico Caliendo: ultima seduta al Monaldi per valutare il sinistro. La famiglia del bimbo punta a un accordo definitivo sul risarcimento entro fine mese. Una giornata decisiva segna la drammatica vicenda del bambino di nemmeno trenta mesi scomparso lo scorso inverno in ospedale. È stata fissata per oggi la riunione conclusiva del comitato incaricato di valutare i sinistri all’interno dell’azienda ospedaliera Monaldi del capoluogo campano, struttura in cui il 21 febbraio ha perso la vita il piccolo Domenico Caliendo, spirato nel reparto di terapia intensiva in seguito al rigetto e al conseguente fallimento di un trapianto cardiaco. Da diverso tempo la direzione sanitaria e i parenti del nucleo Caliendo-Mercolino stanno portando avanti un confronto al di fuori delle aule di tribunale per trovare un’intesa sull’indennizzo economico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: si riunisce il comitato del Monaldi per il caso del piccolo deceduto dopo il trapianto

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