Divieto dei social agli under 15 verso la fumata bianca in Francia Macron accelera per settembre
Le autorità francesi hanno raggiunto un accordo per vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. Dopo ore di trattative, sette deputati e sette senatori hanno approvato la misura, che dovrebbe entrare in vigore a settembre. Il provvedimento riguarda le piattaforme digitali e mira a limitare l’accesso ai giovani sotto questa età. La decisione è stata presa dopo un’intesa tra le parti coinvolte in commissione mista paritaria.
Fumata bianca oltralpe sulle regole digitali per i più giovani. Dopo ore di serrate trattative, sette deputati e sette senatori francesi (riuniti in commissione mista paritaria) hanno trovato l'intesa per istituire il divieto dei social ai minori di 15 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
France Moves to Ban Social Media for Under-15s in Landmark Child Protection Law
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