Divieto dei social agli under 15 verso la fumata bianca in Francia Macron accelera per settembre

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità francesi hanno raggiunto un accordo per vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. Dopo ore di trattative, sette deputati e sette senatori hanno approvato la misura, che dovrebbe entrare in vigore a settembre. Il provvedimento riguarda le piattaforme digitali e mira a limitare l’accesso ai giovani sotto questa età. La decisione è stata presa dopo un’intesa tra le parti coinvolte in commissione mista paritaria.

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Fumata bianca oltralpe sulle regole digitali per i più giovani. Dopo ore di serrate trattative, sette deputati e sette senatori francesi (riuniti in commissione mista paritaria) hanno trovato l'intesa per istituire il divieto dei social ai minori di 15 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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