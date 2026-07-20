Divieto dei social agli under 15 verso la fumata bianca in Francia Macron accelera per settembre

Notizia in breve

Le autorità francesi hanno raggiunto un accordo per vietare l’uso dei social ai minori di 15 anni. Dopo ore di trattative, sette deputati e sette senatori hanno approvato la misura, che dovrebbe entrare in vigore a settembre. Il provvedimento riguarda le piattaforme digitali e mira a limitare l’accesso ai giovani sotto questa età. La decisione è stata presa dopo un’intesa tra le parti coinvolte in commissione mista paritaria.