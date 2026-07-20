Disposto il dissequestro dell’intera spiaggia di Cetara
Il tribunale ha disposto il dissequestro dell’intera spiaggia di Largo Marina a Cetara. Il sequestro preventivo era stato imposto in seguito a un procedimento giudiziario e ora è stato revocato con due provvedimenti. La spiaggia, quindi, torna accessibile al pubblico. La decisione è definitiva e riguarda la totalità dell’arenile. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi o sulle parti coinvolte.
Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con un duplice provvedimento la vicenda del sequestro preventivo dell’arenile di Largo Marina al quale si aggiunge anche la decisione del Tribunale del Riesame che ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno avverso le motivazioni contenute nell’ordinanza di convalida e contestuale sequestro preventivo emesso dal GIP di Salerno. In data 17 luglio, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Cetara ha dato esecuzione al provvedimento del Pubblico Ministero che ha disposto il dissequestro definitivo di due terzi della spiaggia, corrispondenti al cumulo n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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