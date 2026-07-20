Disposto il dissequestro dell’intera spiaggia di Cetara

Notizia in breve

Il tribunale ha disposto il dissequestro dell’intera spiaggia di Largo Marina a Cetara. Il sequestro preventivo era stato imposto in seguito a un procedimento giudiziario e ora è stato revocato con due provvedimenti. La spiaggia, quindi, torna accessibile al pubblico. La decisione è definitiva e riguarda la totalità dell’arenile. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi o sulle parti coinvolte.