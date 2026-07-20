Un remake di Dino Crisis sarebbe in sviluppo da circa quattro anni. La notizia, diffusa da una fonte considerata affidabile nel settore, indica che il progetto sarebbe stato avviato nel 2022. La rivelazione ha riacceso le aspettative tra i fan del gioco, che attendono da tempo un ritorno della serie. Non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sullo stato di avanzamento del progetto.

Il ritorno di Dino Crisis potrebbe essere più vicino di quanto i fan abbiano mai osato sperare. Secondo quanto rivelato da Team Biohazard, fonte considerata attendibile nell’ambiente degli insider Capcom, la casa di Osaka avrebbe avviato lo sviluppo di un remake del celebre survival horror già nel 2022. Se confermato, significherebbe che il progetto è in lavorazione da quasi quattro anni, un lasso di tempo considerevole che rende ancora più sorprendente il silenzio assoluto mantenuto dalla compagnia. Team Biohazard ha una reputazione ambivalente nel panorama delle indiscrezioni videoludiche. In passato ha fornito informazioni rivelatesi accurate su progetti Capcom, guadagnandosi una certa credibilità tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dino Crisis Remake è in sviluppo da quasi 4 anni? L’indiscrezione riaccende le speranze dei fan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dino Crisis Remake in Unreal Engine 5 – Office Hallway Timelapse

Notizie e thread social correlati

Naughty Dog, il remake di Uncharted sacrificato per The Last of Us: il rumor riaccende il rimpianto dei fanSecondo voci non ufficiali, Naughty Dog avrebbe valutato di realizzare un remake di Uncharted: Drake’s Fortune prima di concentrarsi su The Last of...

GF Vip, Renato e Lucia sorprendono i fan: il riavvicinamento dopo la crisi riaccende le speranze della coppiaLucia Ilardo e Renato Biancardi sono apparsi insieme in pubblico, lasciando trasparire un sorriso e un atteggiamento rilassato.

Argomenti più discussi: Dino Crisis Remake è in sviluppo dal 2022? Un leaker fa sognare i fan; Un remake di Dino Crisis sarebbe in sviluppo da tempo presso Capcom, secondo un leaker; Dino Crisis, torna l’ipotesi remake: secondo un leaker sarebbe in sviluppo dal 2022; Resident Evil e Dino Crisis hanno cambiato il futuro di GOG.

Un remake di Dino Crisis sarebbe in sviluppo da tempo presso Capcom, secondo un leakerSecondo Team Biohazard, leaker (o gruppo di presunti tali) che in passato ha fornito informazioni anche corrette su questioni riguardanti Capcom, la compagnia starebbe lavorando già da tempo a un rema ... msn.com