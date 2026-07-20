E’ attraversata da un filo conduttore, la guerra, la quinta stagione de Il Fattore Umano in onda da martedì 21 luglio in seconda serata su Rai 3. Non solo la guerra combattuta con le armi, ma quella che si insinua nella società, nei linguaggi, nelle immagini, nelle scelte individuali. Una presenza costante, un clima che attraversa il nostro tempo, e che lascia profonde “ Impronte di guerra ”. Perché ogni guerra lascia tracce. Anche in chi non la combatte. La prima puntata, Dieci minuti a Beirut – di Chiara Avesani e Matteo Delbò, con montaggio ed edizione Duilio Francioli e Alice Vivona – racconta quel terribile 8 aprile 2026 nella capitale libanese sconvolta dalla pioggia di bombe delle forze armate di Israele che fecero quasi 400 morti e almano mille feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Libano.

© Ilfattoquotidiano.it - “Dieci minuti a Beirut”, al “Fattore umano” (Rai 3) il racconto del mercoledì nero del Libano sotto la pioggia di bombe di Israele | La clip in anteprima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libano sotto le bombe, l’ira di Trump contro IsraeleUn raid israeliano ha colpito un quartiere residenziale a Beirut, causando almeno cinque morti e diversi feriti.

Media di Beirut: «Israele bombarda il sud del Libano dopo l’inizio del cessate il fuoco»Dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, un nuovo raid israeliano ha colpito il centro di Sejoud, nel sud del Libano.

Temi più discussi: Il fattore umano - S2026 - Dieci minuti a Beirut - in diretta su Rai 3 21/07/2026 alle 23:05; Israele mantiene i bombardamenti nel sud del Libano in piena negoziazione con Beirut; Il fattore umano su RaiTre.

Nessuno pensava potessero bombardare qui In pochi minuti Rabie perde moglie, madre e casa. La sua testimonianza è una delle voci raccolte in Dieci minuti a Beirut, il reportage ricostruisce l'attacco dell'8 aprile 2026 e le conseguenze sulla popolazione. x.com

Il Libano sprofonda nell’inferno: Beirut colpita da più di 100 raid israeliani in 10 minuti, oltre 200 mortiBeirut è tornata nel mirino con una violenza che non si registrava da mesi. L’8 aprile, in meno di un quarto d’ora, oltre cento obiettivi sono stati colpiti da raid aerei israeliani tra la capitale, ... greenme.it

Cento bombe in dieci minuti, Beirut sotto l’attacco più violento: Ci hanno colpito senza preavvisoIl racconto dagli ospedali di Beirut dopo il più violento attacco israeliano dall’inizio dell’offensiva. Tra i feriti anche il giovane Zakaria e Youmna, investiti dalle esplosioni mentre erano in ... fanpage.it