Il 21 gennaio scorso, il proprietario di RedBird è tornato a Milano per incontri a Casa Milan e una visita a Milanello. In quella data, ha avviato ufficialmente il primo anno di gestione, segnato da decisioni rapide e obiettivi chiari. Da allora, sono state pianificate riunioni e incontri con il management del club per definire le strategie future.

L'anno zero - perché di questo si tratta - di Gerry Cardinale al Milan è iniziato lo scorso 21 gennaio, quando il numero uno di RedBird, dopo una lunga assenza, rimise piede a Milano per una serie di riunioni a Casa Milan (era in arrivo il rifinanziamento con Comvest) e un blitz a Milanello. Nelle ore successive, dal club rossonero filtrò con forza un'indicazione: questa è solo la prima di una lunga serie di "visite" in città, Cardinale d'ora in avanti vuole essere sempre più presente nella vita operativa del club. Sei mesi dopo, una cosa è certa: ha tenuto fede all'intento. E il secondo sprofondo sportivo consecutivo è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Decisionismo, obiettivi, rapidità: i... 5 punti cardinali di Gerry

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