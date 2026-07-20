Damiano David e Dove Cameron si sposano davvero | dove e quando

Il frontman della band italiana e l’attrice statunitense si sono sposati in una cerimonia privata. L’evento si è svolto questa settimana in una location non divulgata, con pochi invitati presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al luogo preciso o alla data della cerimonia. Entrambi hanno condiviso alcune immagini sui social, mostrando l’abito nuziale e alcuni momenti della celebrazione.

Roma, 20 luglio 2026 - Se il 2027 potrebbe essere l’anno della reunion dei Maneskin sul palco del Festival di Sanremo, probabilmente in qualità di ospiti e non come Big in gara anche se è ancora presto per dirlo, la seconda parte del 2026 porterà fiori d’arancio per il frontman Damiano David e la fidanzata Dove Cameron. Le pubblicazioni. A certificare che quelle annunciate a inizio gennaio con l’ormai tradizionale post su Instagram con l’immagine dell’anello ben visibile in primo piano per spiegare che lei ha accettato la proposta saranno nozze vere sono arrivate le tanto attese pubblicazioni a Roma, Comune di provenienza del cantautore.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Damiano David x Dove Cameron

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