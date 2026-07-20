Dal 12 agosto sarà vietato vendere bottiglie d’acqua in plastica? No, si tratta di una fake news. Negli ultimi giorni sono state segnalate lunghe code ai supermercati e acquisti massicci di acque minerali, ma non ci sono provvedimenti ufficiali che vietino la vendita di bottiglie di plastica. Nessuna legge o ordinanza ha stabilito tali restrizioni, e l’affermazione di un divieto immediato è infondata.

Se negli ultimi giorni avete avvistato file chilometriche al supermercato e persone intente a saccheggiare il reparto acque minerali come se stesse per scoppiare una nuova apocalisse, tranquillizzatevi pure. Sta semplicemente circolando l’ennesima fake news estiva, una di quelle talmente paradossali che iniziano a crederci tutti: dal 12 agosto sarà vietata la vendita del pacchetto da 6 bottiglie d’acqua? Ora facciamo chiarezza. Bottiglie d’acqua vietate? È solo un equivoco. L’equivoco nasce da una libera interpretazione del PPWR, ovvero il regolamento europeo sugli imballaggi. Il 12 agosto 2026 entreranno effettivamente in vigore le prime linee guida di questa normativa, ma si tratta di regole tecniche “invisibili” per i consumatori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dal 12 agosto saranno vietate le bottiglie d’acqua? Facciamo chiarezza sulla fake news dell’estate

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