Da Milano a Bari 400 euro in aereo o 40 in autobus tutta la notte | addio viaggio low cost per la Puglia
Per spostarsi tra Milano e Bari, i voli aerei costano circa 400 euro, mentre il viaggio in autobus, che dura tutta la notte, si aggira sui 40 euro. La difficoltà principale riguarda il ritorno a Bari, poiché i prezzi dei voli rendono difficile viaggiare senza spendere quanto per una vacanza. Le tariffe alte dei voli rendono complicato programmare un viaggio a basso costo tra le due città.
Il problema non è raggiungere Milano. È riuscire a tornare a Bari senza spendere quanto per un’intera vacanza. Chi prova a prenotare in queste ore un viaggio negli ultimi 10 giorni di luglio, per un collegamento aereo dalla Lombardia alla Puglia, si trova davanti a tariffe che, soprattutto per le partenze più ravvicinate, lasciano ben poco spazio alla convenienza. Il confronto è netto. Per viaggiare da Bari verso Milano, nello stesso periodo, risultano ancora disponibili biglietti aerei con prezzi indicativamente compresi tra 40 e 120 euro. La situazione cambia completamente invertendo la rotta: il collegamento Milano-Bari, nei giorni immediatamente successivi al 20 luglio, può arrivare a costare quattro o cinque volte tanto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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