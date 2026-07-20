Il problema non è raggiungere Milano. È riuscire a tornare a Bari senza spendere quanto per un’intera vacanza. Chi prova a prenotare in queste ore un viaggio negli ultimi 10 giorni di luglio, per un collegamento aereo dalla Lombardia alla Puglia, si trova davanti a tariffe che, soprattutto per le partenze più ravvicinate, lasciano ben poco spazio alla convenienza. Il confronto è netto. Per viaggiare da Bari verso Milano, nello stesso periodo, risultano ancora disponibili biglietti aerei con prezzi indicativamente compresi tra 40 e 120 euro. La situazione cambia completamente invertendo la rotta: il collegamento Milano-Bari, nei giorni immediatamente successivi al 20 luglio, può arrivare a costare quattro o cinque volte tanto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Da Milano a Bari, 400 euro in aereo o 40 in autobus (tutta la notte): addio viaggio low cost per la Puglia

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