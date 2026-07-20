da hub transazionale a data driven

CBI, società consortile di tecnologia partecipata da tutte le banche italiane, ha trent’anni di storia. Si occupa di supportare l’intero ecosistema dei Prestatori di Servizi di Pagamento, inclusi banche, istituti finanziari e Poste Italiane. La società ha recentemente modificato il suo ruolo, passando da un hub transazionale a un modello più orientato ai dati.

CBI è una società consortile per azioni e di tecnologia partecipata da tutte le banche italiane con trent’anni di storia. Serve l’intero ecosistema dei Prestatori di Servizi di Pagamento, comprendendo banche, istituti finanziari e Poste Italiane e promuove un modello di collaborazione sistemica a beneficio dell’intero mercato. Adottando un approccio business to business to consumer, CBI sviluppa infrastrutture, servizi innovativi ed ecosistemi digitali per lo scambio dei dati nel mondo nel settore finanziario, garantendo interoperabilità a livello internazionale e supportando i pagamenti digitali, con ad esempio il servizio CBILL, il transaction banking, e le soluzioni di open banking e open finance. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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