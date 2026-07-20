Una barca a vela di Open Arms con sette tonnellate di aiuti umanitari e donazioni provenienti da gruppi europei è arrivata domenica al porto dell’Avana. La capitale di Cuba si trova in grave crisi economica, aggravata dall’embargo energetico statunitense. La nave ha attraccato nel porto, portando i carichi di aiuti. La situazione nel paese resta difficile, con il governo che riceve le consegne di materiali e sostegni umanitari.

Una barca a vela di Open Arms con a bordo sette tonnellate di aiuti umanitari e donazioni provenienti da gruppi di solidarietà europei è arrivata domenica al porto dell’Avana a Cuba, in ginocchio per la grave crisi economica, resa ancora più dura dall’embargo energetico statunitense. “Dobbiamo essere dove c’è bisogno di noi. In questo momento, Cuba viene tenuta nascosta agli occhi del mondo: è una crisi umanitaria silenziosa”, ha detto il fondatore della Ong Oscar Camps. L’imbarcazione trasportava pannelli solari, apparecchiature fotovoltaiche e medicinali Gli Stati Uniti hanno applicato l’embargo energetico a gennaio, dopo la cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, e hanno minacciato di imporre dazi doganali ad altri paesi che vendono carburante all’isola. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, arriva a L'Avana una barca a vela di Open Arms con aiuti umanitari

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