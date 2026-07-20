Così ho ricostruito le vite di chi è scampato all’eruzione del Vesuvio | il prof Tuck racconta il lavoro dietro alla serie tv Pompei | fuori dal tempo

Tom Hiddleston, protagonista di Loki, racconta la storia di chi è sopravvissuto all’ eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che ha distrutto Pompei ed Ercolano. Lo fa insieme a Kevin R. Wright, executive producer della serie Marvel, che torna a produrre “Pompei: fuori dal tempo”, una fusione tra drama cinematografico e documentario investigativo. La spina dorsale della serie è la ricerca scientifica dello storico Steven L. Tuck, professore di storia alla Miami University di Oxford in Ohio. Insieme a lui un team di archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, ha fornito i materiali necessari per ricostruire e riportare alla luce le storie di tre sopravvissuti al disastro: un apprendista fabbro adolescente, una potente donna d’affari e una guardia pretoriana. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pompei – Fuori dal tempo con Tom Hiddleston: il trailer del rivoluzionario docudrama Disney+Disney+ ha pubblicato il trailer di “Pompei: Fuori dal tempo”, un docudrama in tre episodi con Tom Hiddleston.

Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival: “Le serie tv meritano orari migliori per rispettare il lavoro di chi le realizza. La precarietà nel nostro lavoro riguarda anche l’incertezza del futuro”Beatrice Arnera ha partecipato al Giffoni Film Festival, sottolineando che le serie tv dovrebbero avere orari più adeguati per rispettare il lavoro...

Argomenti più discussi: Los Angeles dopo i roghi, la ricostruzione aspetta ancora; La ricerca di Lazzarini sugli IMI cresce: In arrivo altre 23 medaglie casalasche; L’assalto, l’inseguimento e gli spari: la rapina del 2021 a Mario Roggero minuto per minuto; La lite per la droga e poi gli spari: così Graziano Porcu ha ucciso Daniele Cacciarru – La ricostruzione.

Andy Burnham è arrivato a Downing Street promettendo una svolta a sinistra. Ma è davvero così? Ho ricostruito la sua ascesa, le manovre che hanno portato alla caduta di Starmer, i rischi per il Labour e il dubbio: e se Burnham stesse dicendo alla sinistra sol x.com

Con un test del Dna a 67 anni ho scoperto un fratello in America. Pensava di essere stato abbandonato: non era così. Ho ricostruito la sua storia prima di dirgli addioSono le sei di mattina di un giorno dell'agosto del 2018. Siamo a Milo, in Sicilia. Angelo Iuppa, ingegnere e produttore vinicolo di (allora) 67 anni, aspetta che il caffè sia pronto. Ammazza il tempo ... leggo.it