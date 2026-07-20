Questa settimana nella provincia di Taranto sono in programma spettacoli teatrali, concerti di jazz e attività per famiglie, tra cui giochi in piazza. Gli eventi includono anche iniziative dedicate alle tradizioni enogastronomiche locali. Il calendario comprende appuntamenti di musica dal vivo e rappresentazioni teatrali, con un’ampia scelta di attività per diversi pubblici. La programmazione si svolge in diverse località della provincia, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Tarantini Time Quotidiano La settimana si presenta ricca di appuntamenti tra Taranto e provincia, con un calendario che spazia dal teatro alla musica dal vivo, fino agli eventi dedicati alle famiglie e alle tradizioni enogastronomiche. Ecco una selezione degli eventi più interessanti da segnare in agenda. A Martina Franca, il Chiostro di San Domenico ospita uno spettacolo che intreccia musica, narrazione e teatro attorno al tema del mare e del viaggio. Un racconto fatto di partenze, incontri e speranze, in cui canzoni e parole accompagnano il pubblico in un percorso ricco di suggestioni. L’appuntamento è alle 21 con ingresso a pagamento. Grottaglie punta invece sul divertimento per tutte le età con una nuova tappa del Festival dei Giochi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Cosa fare questa settimana a Taranto e provincia: teatro, jazz, giochi in piazza e sapori della tradizione

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