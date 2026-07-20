Corsa ai tesori dell’Italia
Un pezzo d’Italia nel sottosuolo attira l’interesse di società straniere, soprattutto in vista di un possibile ritorno del nucleare. La richiesta di uranio, elemento chiave per l’energia nucleare, aumenta con l’obiettivo di garantire approvvigionamenti strategici. La ricerca e l’estrazione di questo minerale diventano quindi centrali per rafforzare la posizione energetica del paese in un contesto di cambiamenti globali.
C’è un pezzo d’Italia che fa gola a tanti. Soprattutto a società estere. Questo pezzo d’Italia si trova nel sottosuolo. Con l’auspicabile ritorno del nucleare, l’approvvigionamento di uranio diventa cruciale per poter affrontare i cambiamenti in atto da una posizione di forza. Ma non solo: l’avvento dei data center richiede una quantità sempre maggiore di energia per lavorare IA e compagnia cantante. Quindi per le realtà del settore, in costante espansione, a far gola sono soprattutto le centrali idroelettriche. E anche qui è partita una corsa all’accaparramento.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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