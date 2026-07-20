Corsa ai tesori dell’Italia

C’è un pezzo d’Italia che fa gola a tanti. Soprattutto a società estere. Questo pezzo d’Italia si trova nel sottosuolo. Con l’auspicabile ritorno del nucleare, l’approvvigionamento di uranio diventa cruciale per poter affrontare i cambiamenti in atto da una posizione di forza. Ma non solo: l’avvento dei data center richiede una quantità sempre maggiore di energia per lavorare IA e compagnia cantante. Quindi per le realtà del settore, in costante espansione, a far gola sono soprattutto le centrali idroelettriche. E anche qui è partita una corsa all’accaparramento.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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