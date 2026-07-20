L'uso di creme con SPF nella zona del contorno occhi può causare fastidio o secchezza, sia subito dopo l'applicazione sia nel tempo. Questa sensibilità si manifesta spesso con irritazioni o secchezza dell'area cutanea circostante. Per questo motivo, molte persone preferiscono prodotti specifici, come stick o creme colorate, pensati per questa zona delicata e progettati per ridurre il rischio di reazioni avverse.

Spesso, infatti, capita che, stendendo una qualsiasi crema viso con SPF nella zona perioculare, questi avvertano immediatamente fastidio o, a distanza di tempo dell'applicazione, si secchino sia internamente che nell'area cutanea che li circonda. E, essendo quest'area del viso caratterizzata da strati epidermici molto sottili – particolarmente soggetti agli effetti del fotoinvecchiamento –, l'uso di filtri UV risulta fondamentale per proteggere la pelle dai danni dei raggi solari e, con questi, dall'azione ossidativa dei radicali liberi. Soprattutto d'estate, quando ci si espone al sole e il rischio di scottature aumenta in modo esponenziale, mettendo a rischio tanto le palpebre inferiori che quelle superiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Contorno occhi con protezione solare: i migliori in crema, stick o colorati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CONTORNO OCCHI CHE FUNZIONANO DAVVERO | I MIGLIORI TESTATI

Notizie e thread social correlati

La protezione solare in stick e la crema di Yepoda sono la combo dell'estateLo stick solare SPF 30 UVA/UVB PA+++ di Yepoda è progettato per proteggere le zone delicate del viso e aree difficili da coprire con le creme...

Questo stick solare SPF50+ coreano si usa ovunque (e ti fa davvero riapplicare la protezione)Lo stick solare SPF50+ coreano può essere usato ovunque e permette di riapplicare facilmente la protezione durante la giornata.

Temi più discussi: Spf intelligenti, la nuova frontiera delle creme con protezione solare; Il lato oscuro della skincare coreana: da Erborian a COSRX, i risultati del test sulle sostanze controverse in creme e sieri; Il trattamento a radiofrequenza che ha ridefinito la mia mandibola e sollevato il viso.

Spf intelligenti, la nuova frontiera delle creme con protezione solareL'innovazione riguarda il modo in cui i filtri solari vengono formulati, distribuiti sulla pelle e integrati con ingredienti che migliorano l'efficacia complessiva del prodotto e il comfort durante l' ... corriere.it

Contorno occhi: come proteggerlo e ripararlo dai danni dell’estateLa zona del contorno occhi e gli occhi in genere, sono tra le più fragili di tutto il corpo: La delicatezza di quest’area è determinata da specifiche caratteristiche cutanee: la pelle è molto sottile ... iodonna.it