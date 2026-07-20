Compiti per le vacanze Galiano | Se assegni un compito poi lo correggi L’appello ai docenti per lavorare in squadra

Un insegnante ha ricordato che, quando si assegnano compiti per le vacanze, è importante correggerli. Tra le attività previste ci sono 129 esercizi di matematica, cinque puntate di un podcast in inglese, libri da leggere e molte pagine di teoria da memorizzare. Le materie coinvolte sono scienze, inglese, matematica e fisica, con un carico di lavoro che richiede impegno e organizzazione da parte degli studenti.

129 esercizi di matematica, 5 puntate di un podcast in inglese, libri interi da leggere e decine di pagine di teoria da memorizzare. Il tutto concentrato in sole quattro materie (scienze, inglese, matematica e fisica). È la lista dei compiti per le vacanze assegnati a un ragazzo di seconda superiore; un elenco che una madre ha deciso di inviare allo scrittore e insegnante Enrico Galiano, che ha deciso di esprimere il proprio parere a riguardo, ben lungi dalla volontà di giudicare o attaccare i colleghi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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