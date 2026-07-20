A Colle Oppio sono stati completati i lavori di restauro del parco, con un investimento di 1,5 milioni di euro. Sono stati riqualificati i portali di accesso di via delle Terme di Traiano e via Nicola Salvi, e ripristinate le fontane Ninfeo e delle Anfore. È stata inoltre installata una nuova struttura idrica per il sistema di adduzione dell’acqua, che alimenta le fontane del parco.

Sono tornati a splendere i portali di accesso di via delle Terme di Traiano e via Nicola Salvi, la Fontana Ninfeo, la Fontana delle Anfore e l’intero sistema storico di adduzione dell’acqua che alimenta le fontane del parco. Nel Parco di Colle Oppio si sono conclusi gli interventi di restauro e valorizzazione realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del programma Pnrr Caput Mundi. Un investimento di circa 1,5 milioni di euro. L’intervento ha permesso di consolidare le strutture, restaurare le superfici e ripristinare il funzionamento dell’antico impianto idraulico progettato da Raffaele de Vico, rimasto inattivo per molti anni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Colle Oppio, il Parco risplende dopo i restauri da 1,5 milioni, nuova struttura idrica per le fontane

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