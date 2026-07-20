Il 20 luglio 2017 è la data in cui è stato annunciato il decesso di Chester Bennington, cantante dei Linkin Park. La notizia ha avuto un impatto significativo sui fan e sulla scena musicale, considerando la sua voce distintiva e il ruolo di rilievo nella band. La morte di Bennington ha portato alla luce le difficoltà legate alla salute mentale, suscitando discussioni sul tema tra ascoltatori e addetti ai lavori.

Il 20 luglio è una data che i fan dei Linkin Park difficilmente riescono a vivere con leggerezza. È il giorno in cui, nel 2017, morì Chester Bennington, una delle voci più riconoscibili del rock degli ultimi decenni. Aveva 41 anni e la notizia arrivò appena due mesi dopo quella della scomparsa di Chris Cornell, cantante di Soundgarden e Audioslave. Il destino ha voluto che Bennington morisse proprio il giorno in cui Cornell avrebbe compiuto 53 anni. Una coincidenza che ha contribuito a rendere ancora più forte il legame tra i due agli occhi del pubblico, anche se la loro amicizia era già molto più profonda di quanto molti immaginassero. Da fan a grande amico: come nacque il rapporto tra Bennington e Cornell. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Chester Bennington e Chris Cornell, la storia dell’amicizia tra due artisti che ci hanno lasciato troppo presto

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Why Chester Bennington Died on Chris Cornell's Birthday

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