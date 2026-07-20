CercaBergamo il gioco | a che cosa si riferisce questo dettaglio? Rispondi al quiz

Da ecodibergamo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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IL GIOCO DELL’ESTATE. Queste due lettere, dipinte su un moro, rappresentano l’indizio che porta al quiz della settima puntata del nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Riconoscete di cosa si tratta? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo. Due semplici lettere, «LA», dipinte su un muro: è questo il dettaglio da indovinare nella settima puntata della rubrica «CercaBergamo». Riconoscete di che cosa si tratta? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio che vi proponiamo sotto. Clicca su ACCEDI per leggere contenuti esclusivi e articoli di approfondimento come questo! Se non lo hai ancora fatto, registrati e associa la tua email all'abbonamento carta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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