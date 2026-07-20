Centro da riqualificare | Spazio a nuovi residenti Case popolari in periferia

Un ex consigliere comunale e rappresentante di Forza Italia ha sottolineato la necessità di una pianificazione strutturale per gestire i flussi migratori e migliorare la sicurezza in città. Ha proposto di riqualificare un centro periferico, dedicandolo a nuovi residenti e case popolari. L’obiettivo è creare spazi abitativi adeguati in zone meno centrali, affrontando le questioni legate alla mobilità e alla sicurezza attraverso interventi programmati.

La gestione dei flussi migratori e l’impatto sulla sicurezza a Forlì devono essere affrontati con una programmazione strutturale. È la posizione di Lauro Biondi, politico di lungo corso, ex consigliere comunale e rappresentante del circolo di Forza Italia intitolato a Silvio Berlusconi. "Non esiste che una destra che abbia una certa linea sulla sicurezza e un’altra parte del centrodestra che fa finta di nulla", precisa l’esponente azzurro, che mette in guardia dalla "destra nata ultimamente" e da formule che si traducono in "puro populismo" (il riferimento, evidente, è a Futuro Nazionale). La sua analisi parte dai numeri. "Secondo quanto mi risulta, il centro di Forlì ha il 28% di presenze di cittadini stranieri, il doppio degli altri capoluoghi in Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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