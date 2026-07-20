L’autopsia sul corpo di Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è in programma e dovrebbe chiarire le cause della sua morte. Esposito è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, con un colpo di pistola che potrebbe aver preceduto il incendio. La polizia sta valutando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e si sta concentrando sulla pista privata. Nessuna informazione ufficiale sui sospetti o sui moventi finora.

Sarà l’autopsia a fornire le prime risposte decisive sull’omicidio di Lugi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Gli accertamenti medico-legali dovranno innanzitutto stabilire se l’uomo sia stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco – come ipotizzano gli inquirenti – prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme, una ricostruzione investigativa che, allo stato, resta ancora da verificare. L’ipotesi: un solo colpo, poi le fiamme. L’ipotesi nasce dal ritrovamento di un bossolo nell’area del delitto, ma il primo esame esterno della salma, completamente carbonizzata e irriconoscibile, non ha consentito al medico legale di individuare eventuali lesioni compatibili con un proiettile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Esposito, attesa per l’autopsia decisiva: dal colpo di pistola alle telecamere. Prende quota la pista privata

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