Capri 2 Cosimo Rizzuto | Chi E’ E Cosa Nasconde!

Capri 2: La ricerca di una misteriosa chiave nascosta in un relitto conduce alla scoperta del lato più oscuro di Cosimo Rizzuto. Tra inganni, ricatti e rivelazioni, emerge il legame con Angela e il ruolo decisivo avuto nella tragedia che ha segnato la vita di Vittoria. Nella seconda stagione di Capri fa il suo ingresso uno dei personaggi più complessi dell’intera fiction: Cosimo Rizzuto, interpretato da Luca Ward. Il suo debutto sull’isola è quello di un uomo raffinato, sicuro di sé e dotato di un enorme patrimonio economico. È conosciuto come un importante filantropo, alla guida di una prestigiosa fondazione umanitaria, e decide di finanziare il recupero di un antico relitto egizio appena rinvenuto nei fondali di Capri. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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