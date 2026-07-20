Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore diurne potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione e che, durante le ore notturne potrà raggiungere l’80% e una scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Campania, prorogata l'allerta meteo fino alle 14 di giovedì

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