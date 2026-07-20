Calendario World Cup pallanuoto 2026 | orari Super Final dai quarti alla finale tv streaming

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Final Eight di World Cup di pallanuoto si terrà a Sydney dal 23 al 26 luglio, con quattro giorni di gare e dodici incontri. La fase si apre con i quarti di finale e prosegue fino alla finale, con orari specifici disponibili per la Super Final. La manifestazione sarà trasmessa in streaming e in televisione, offrendo la possibilità di seguire tutte le partite dal vivo.

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