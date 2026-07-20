Calendario World Cup pallanuoto 2026 | orari Super Final dai quarti alla finale tv streaming

La Final Eight di World Cup di pallanuoto si terrà a Sydney dal 23 al 26 luglio, con quattro giorni di gare e dodici incontri. La fase si apre con i quarti di finale e prosegue fino alla finale, con orari specifici disponibili per la Super Final. La manifestazione sarà trasmessa in streaming e in televisione, offrendo la possibilità di seguire tutte le partite dal vivo.

Siamo all’ultimo impegno di una stagione lunga ed estenuante. Quattro giorni di gara e dodici match di altissimo livello costituiscono il programma della Final Eight di World Cup, manifestazione che si svolgerà a Sydney da giovedì 23 a domenica 26 luglio. Ai nastri di partenza della competizione si presentano Spagna, Grecia, Ungheria, Italia e Croazia, formazioni che hanno conquistato i primi cinque posti della Division I disputata ad Alessandropoli, le vincitrici della Division II Montenegro e Georgia e l’Australia, padrona di casa. L’Italia, a caccia di conferme e vogliosa di continuare a crescere in vista del fondamentale 2027 in cui si... 🔗 Leggi su Oasport.it

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