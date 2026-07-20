Caldo in Italia domani bollino rosso in 18 città che cosa succederà

Domani in Italia sono previste 18 città con il bollino rosso a causa delle alte temperature. In queste aree si registreranno temperature molto elevate, mentre al Nord ci saranno anche città con il bollino verde, segnalando condizioni più moderate. La situazione di emergenza caldo resta attiva, con le temperature che continuano a salire in diverse zone del Paese. Le previsioni indicano un incremento delle ondate di calore in molte regioni italiane.

L’emergenza caldo continua ad affliggere l’Italia, anche se domani, accanto a 18 città da bollino rosso, t ornano quelle in verde, tutte al Nord. Stando all’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute il massimo livello di allerta si registrerà a: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Le città da bollino verde saranno invece: Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Il 22 luglio, poi, le città da bollino rosso si riducono a sette: Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caldo record, domani bollino rosso in 15 città: quando arriva il picco di afa e quanto durerà

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