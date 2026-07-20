Il calciomercato della Lazio potrebbe portare alla cessione di Cancellieri, nonostante l'infortunio di Isaksen. Il giocatore danese, infortunatosi durante la preparazione estiva, ha avuto problemi simili anche l'anno precedente, legati a cambi di allenatore e alla fase di preparazione. La situazione di Isaksen continua a essere complicata, ma non sembra influire sulla possibile partenza di Cancellieri dalla rosa della squadra.

Roma 20 luglio 2026 - Non sembra trovare pace Gustav Isaksen, il danese litiga per il secondo anno consecutivo con la preparazione estiva e il cambio di allenatore, quest'anno come lo scorso, non c'entra nulla. Se un anno fa l'esterno danese era stato costretto ai box e a saltare parte della preparazione a causa della mononucleosi, quest'anno il giocatore ex Midtjylland sta litigando con la pubalgia. Un problema fisico che ha fatto saltare il suo originale rientro in gruppo, concedendo una nuova chance a Matteo Cancellieri, sostituto designato nella rosa biancoceleste. Nell'ideale 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, proprio l'italiano classe 2002 andrebbe a occupare la corsia di destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Calciomercato Lazio: Cancellieri cessione in arrivo nonostante l'infortunio di Isaksen?

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