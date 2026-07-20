Calciomercato Lazio | Cancellieri cessione in arrivo nonostante l' infortunio di Isaksen?
Il calciomercato della Lazio potrebbe portare alla cessione di Cancellieri, nonostante l'infortunio di Isaksen. Il giocatore danese, infortunatosi durante la preparazione estiva, ha avuto problemi simili anche l'anno precedente, legati a cambi di allenatore e alla fase di preparazione. La situazione di Isaksen continua a essere complicata, ma non sembra influire sulla possibile partenza di Cancellieri dalla rosa della squadra.
Roma 20 luglio 2026 - Non sembra trovare pace Gustav Isaksen, il danese litiga per il secondo anno consecutivo con la preparazione estiva e il cambio di allenatore, quest'anno come lo scorso, non c'entra nulla. Se un anno fa l'esterno danese era stato costretto ai box e a saltare parte della preparazione a causa della mononucleosi, quest'anno il giocatore ex Midtjylland sta litigando con la pubalgia. Un problema fisico che ha fatto saltare il suo originale rientro in gruppo, concedendo una nuova chance a Matteo Cancellieri, sostituto designato nella rosa biancoceleste. Nell'ideale 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, proprio l'italiano classe 2002 andrebbe a occupare la corsia di destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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