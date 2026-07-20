Cafu | Ancelotti? Ci aspettavamo di più ma serve tempo E su Neymar
Dopo l’eliminazione anticipata del Brasile dal Mondiale, Cafu ha commentato il lavoro dell’allenatore. Ha detto che ci si aspettava di più, ma ha anche sottolineato che serve tempo per costruire la squadra. Riguardo a Neymar, l’ex capitano ha fatto riferimento alle sue condizioni, senza entrare in dettagli specifici.
Dopo l’uscita anticipata del Brasile dal Mondiale, Cafu commenta il lavoro di Carlo Ancelotti. L’ex capitano verdeoro ammette che le aspettative erano più alte, ma invita a dare tempo al ct italiano per costruire la sua squadra. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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