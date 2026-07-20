Cafu | Ancelotti? Ci aspettavamo di più ma serve tempo E su Neymar

Notizia in breve

Dopo l’eliminazione anticipata del Brasile dal Mondiale, Cafu ha commentato il lavoro dell’allenatore. Ha detto che ci si aspettava di più, ma ha anche sottolineato che serve tempo per costruire la squadra. Riguardo a Neymar, l’ex capitano ha fatto riferimento alle sue condizioni, senza entrare in dettagli specifici.