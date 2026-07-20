Andy Burnham, nuovo primo ministro britannico, ha annunciato la propria fede cattolica al momento dell'insediamento. La legge vigente, tuttavia, vieta a un cattolico di consigliare il Re. Nessuna modifica normativa è stata annunciata, e il governo ha confermato che Burnham non potrà svolgere ruoli ufficiali legati alla monarchia. Burnham è il primo cattolico a ricoprire questa carica in quasi cinque secoli.

L'arrivo di Andy Burnham a Downing Street segna un passaggio destinato a entrare nella storia politica britannica. Per la prima volta dopo quasi cinque secoli, infatti, il Regno Unito ha un Primo Ministro che entra in carica dichiarandosi apertamente cattolico. Una circostanza che va ben oltre la sfera personale e che riporta alle origini della Riforma inglese. Nel XVI secolo fu infatti Enrico VIII a rompere i rapporti con la Chiesa di Roma, dando vita alla Chiesa d'Inghilterra, di cui ancora oggi il sovrano britannico è il Governatore Supremo. Da quella frattura religiosa nacque un sistema costituzionale che, pur essendosi profondamente evoluto nel corso dei secoli, conserva ancora alcune norme pensate per tutelare l'autonomia della Chiesa anglicana rispetto all'influenza di esponenti di altre confessioni cristiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Burnham, il primo premier cattolico dopo cinque secoli: la legge che gli impedisce di consigliare il Re

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British PM Keir Starmer Resigns Following Massive Labour Party Revolt | SG News

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