Il Pisa ha iniziato la preparazione stagionale con una vittoria in amichevole contro il Pavia, squadra di Serie D. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1 in favore dei nerazzurri, che hanno recuperato uno svantaggio iniziale. Tra i marcatori figura anche un giocatore con il nome Leone. L'incontro si è svolto a Morgex, sede del ritiro estivo della squadra.

di Lorenzo Vero Inizia con una vittoria e molte indicazioni tattiche la prima uscita stagionale del Pisa targato Bianco. A Morgex, sede del ritiro, i nerazzurri battono in rimonta per 6-1 il Pavia allenato dall’ex centravanti di provincia Pablo Granoche, militante in Serie D. Calcio d’estate, nel bel mezzo della preparazione, e ciò comporta quindi normali affaticamenti muscolari. Per questo motivo sono stati lasciati a riposo Moreo, Touré, Esteves e Buffon, oltre a Semper, che ha dato forfait nel corso del riscaldamento. Per motivi di mercato, invece, è rimasto in tribuna Durosinmi. Tante le prove fatte nel corso della gara dell’allenatore, che inizialmente ha schierato la squadra con il 3-5-2, con molti giovani titolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buona la prima ’sgambata’. A segno anche Leone

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