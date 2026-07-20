Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante

Notizia in breve

Un percorso di formazione in tre incontri si rivolge a docenti e alla comunità educante per affrontare temi come bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Questi fenomeni si manifestano spesso in modo silenzioso, attraverso segnali difficili da individuare immediatamente. L’obiettivo è migliorare la capacità di riconoscere e intervenire tempestivamente sui segnali di disagio tra i giovani.