Confartigianato Imprese Taranto ha chiesto all’amministrazione comunale di intervenire, segnalando preoccupazioni riguardo al progetto del Bus Rapid Transit. L’associazione teme che i lavori e le modifiche alla viabilità possano danneggiare le attività economiche locali. La richiesta arriva in un momento in cui si discute delle possibili conseguenze del nuovo sistema di trasporto sulla città.

Tarantini Time Quotidiano Confartigianato Imprese Taranto chiede all’amministrazione comunale di intervenire per limitare gli effetti che il progetto del Bus Rapid Transit potrebbe avere sulle attività economiche cittadine. L’associazione invita Palazzo di Città ad ascoltare le esigenze di artigiani e commercianti e a valutare eventuali modifiche progettuali prima che le criticità diventino irreversibili. Secondo Confartigianato, le segnalazioni arrivate dalle imprese delle zone Tamburi e Corso Italia non riguardano esclusivamente i disagi legati ai cantieri, ma rappresentano un campanello d’allarme sugli effetti che il nuovo sistema di trasporto potrebbe produrre una volta entrato pienamente in funzione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - BRT a Taranto, Confartigianato lancia l’allarme: “Ascoltate le imprese prima che sia troppo tardi”

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