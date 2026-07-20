Braccio di ferro tra Juve e Atletico Madrid per Nico Gonzalez | è una richiesta del Cholo Simeone e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime settimane
L'Atletico Madrid sta negoziando con la Juventus per riportare in Spagna Nico Gonzalez, attualmente in prestito. La richiesta arriva dall'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone. I due club sono in contatto da settimane, e una decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La trattativa si concentra sulla possibilità di trasferire definitivamente il giocatore, con incontri e discussioni in corso tra le parti coinvolte.
di Luca Fiore L’Atletico Madrid vorrebbe riportare in Spagna Nico Gonzalez dopo il prestito, motivo per cui proseguono i contatti con la Juventus per sbloccare l’affare. La Juventus ha visto rientrare alla propria base Nico Gonzalez al termine del prestito annuale. L’esterno offensivo argentino è stato grande protagonista al Mondiale, conclusosi ieri sera con la finale persa contro la Spagna, dove è sceso in campo dal primo minuto. Le ottime prestazioni fornite durante il massimo torneo internazionale e la grande maturità tattica espressa hanno riacceso i riflettori dei principali club europei. Ora il calciatore si godrà un periodo di meritato riposo prima di definire il proprio futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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