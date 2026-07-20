L'Atletico Madrid sta negoziando con la Juventus per riportare in Spagna Nico Gonzalez, attualmente in prestito. La richiesta arriva dall'allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone. I due club sono in contatto da settimane, e una decisione potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La trattativa si concentra sulla possibilità di trasferire definitivamente il giocatore, con incontri e discussioni in corso tra le parti coinvolte.

di Luca Fiore L’Atletico Madrid vorrebbe riportare in Spagna Nico Gonzalez dopo il prestito, motivo per cui proseguono i contatti con la Juventus per sbloccare l’affare. La Juventus ha visto rientrare alla propria base Nico Gonzalez al termine del prestito annuale. L’esterno offensivo argentino è stato grande protagonista al Mondiale, conclusosi ieri sera con la finale persa contro la Spagna, dove è sceso in campo dal primo minuto. Le ottime prestazioni fornite durante il massimo torneo internazionale e la grande maturità tattica espressa hanno riacceso i riflettori dei principali club europei. Ora il calciatore si godrà un periodo di meritato riposo prima di definire il proprio futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Braccio di ferro tra Juve e Atletico Madrid per Nico Gonzalez: è una richiesta del Cholo Simeone e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime settimane

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