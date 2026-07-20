Le borse a tracolla per l’estate 2026 presentano linee morbide e destrutturate, con volumi che si adattano al corpo. I materiali utilizzati sono principalmente texture naturali, come rafia intrecciata e pelle vellutata.

Le nuove borse a tracolla parlano il linguaggio del lusso rilassato. Le linee sono morbide e destrutturate, quasi slouchy, i volumi si adattano al corpo e i materiali privilegiano texture naturali, dalla rafia intrecciata alla pelle più vellutata. Le fibbie diventano gioiello, le cuciture si mettono in mostra e le tracolle si allungano per un effetto effortless. Accanto ai modelli dalle proporzioni generose, pensati per accompagnare le giornate più lunghe, si affiancano le crossbody bag piccole e compatte, perfette per chi è alla ricerca di un accessorio essenziale ma dall'identità ben definita. A completare il quadro è una palette che oscilla tra essenzialità e accenti di carattere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Borsa a tracolla: 8 modelli per l'estate 2026

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