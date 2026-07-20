Blitz il piano di Gratteri per le conferenze stampa | più tutele per gli indagati

Notizia in breve

Un piano di Gratteri prevede conferenze stampa più protette per gli indagati, con un focus su informazione giudiziaria sobria e garantista. Le comunicazioni riguarderanno fatti di rilevanza pubblica, evitando spettacolarizzazione e garantendo un flusso di dati chiaro e rispettoso. La strategia mira a bilanciare trasparenza e tutela legale, limitando le possibilità di strumentalizzazioni o malintesi pubblici.