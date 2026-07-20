Blitz il piano di Gratteri per le conferenze stampa | più tutele per gli indagati

Da ilmattino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un piano di Gratteri prevede conferenze stampa più protette per gli indagati, con un focus su informazione giudiziaria sobria e garantista. Le comunicazioni riguarderanno fatti di rilevanza pubblica, evitando spettacolarizzazione e garantendo un flusso di dati chiaro e rispettoso. La strategia mira a bilanciare trasparenza e tutela legale, limitando le possibilità di strumentalizzazioni o malintesi pubblici.

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Informazione giudiziaria sobria e a garanzia di tutti. Un flusso di informazioni in grado di dare conto delle indagini su fatti di rilevanza pubblica, ma al riparo da derive all’insegna della spettacolarizzazione. Niente arresti show, immagini di soggetti tradotti all’esterno degli uffici di polizia, ma comunicazione essenziale ispirata a un doppio principio: garantire l’informazione ma anche evitare danni reputazionali in soggetti di volta in volta finiti al vaglio della magistratura. Sono questi i punti salienti dell’ordine di servizio adottato dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri e pubblicato lo scorso primo luglio sul sito web della stessa Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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