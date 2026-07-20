BLANCO protagonista martedì 21 luglio a Palmanova

Da udine20.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 21 luglio, Blanco sarà protagonista a Palmanova. A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo album, pubblicato da EMI Records Italy, e dopo il successo nel suo primo tour nei palazzetti, il cantante prosegue con il tour estate 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A pochi mesi dall’uscita di  MA’, il suo ultimo album pubblicato da EMI Records Italy (Universal Music Italy), e dopo il grande successo del suo primo tour nei palazzetti, Blanco prosegue con il  TOUR ESTATE 2026. Dopo la partenza da Marostica, l’estate live del cantautore arriva nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di  Palmanova,  martedì 21 luglio, per il secondo appuntamento della rassegna  Estate di Stelle. I  biglietti  per il concerto, organizzato da  Zenit Srl  e  Platinum Live, in collaborazione con  Regione Friuli Venezia Giulia,  Città di Palmanova  e  PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito  Ticketone  e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, posizionate in  Borgo Udine, dalle  18. 🔗 Leggi su Udine20.it

blanco protagonista marted236 21 luglio a palmanova
© Udine20.it - BLANCO protagonista martedì 21 luglio a Palmanova
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Oroscopo di martedì 21 luglio 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segnoMartedì 21 luglio 2026, le previsioni dell’oroscopo indicano cambiamenti nei diversi settori.

Leggi anche: Storie al Bivio di Sera, ospiti martedì 21 luglio: le confessioni di Katia Ricciarelli da Monica Setta

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web