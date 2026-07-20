Martedì 21 luglio, Blanco sarà protagonista a Palmanova. A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo album, pubblicato da EMI Records Italy, e dopo il successo nel suo primo tour nei palazzetti, il cantante prosegue con il tour estate 2026.

A pochi mesi dall’uscita di MA’, il suo ultimo album pubblicato da EMI Records Italy (Universal Music Italy), e dopo il grande successo del suo primo tour nei palazzetti, Blanco prosegue con il TOUR ESTATE 2026. Dopo la partenza da Marostica, l’estate live del cantautore arriva nella città patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova, martedì 21 luglio, per il secondo appuntamento della rassegna Estate di Stelle. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl e Platinum Live, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, posizionate in Borgo Udine, dalle 18. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - BLANCO protagonista martedì 21 luglio a Palmanova

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