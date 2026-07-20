Biomechanical Toy Recensione | Il Folle Precursore di Metal Slug Torna su Console!

Da gamerbrain.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gioco arcade degli anni Novanta, noto per il suo stile biomeccanico, è stato recentemente riproposto su console moderne. Si tratta di un titolo che ha fatto parte di un genere di giochi di sala poco diffusi, spesso dimenticati per motivi commerciali o di distribuzione. La versione attuale permette ai giocatori di rivivere l’esperienza originale, mantenendo intatti gli aspetti visivi e di gameplay del passato. La riscoperta di questo titolo segue il ritorno di altri giochi meno noti di quell'epoca.

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Il panorama dei videogiochi da sala giochi degli anni Novanta è pieno di gemme dimenticate che, per ragioni di distribuzione o sfortuna commerciale, non hanno mai raggiunto il grande pubblico. Biomechanical Toy, sviluppato nel 1995 dallo studio spagnolo Zeus Software e pubblicato da Gaelco, rientra perfettamente in questa categoria. A trent’anni di distanza dal suo debutto nei cabinati arcade, l’editore QUByte Interactive recupera questo titolo inserendolo nella collana QUByte Classics e portandolo finalmente su console moderne e PC. Ci troviamo di fronte a un’opera che ha saputo anticipare le dinamiche estetiche e ritmiche di pietre miliari come Metal Slug, offrendo un’esperienza run ‘n gun bidimensionale pura, caotica e visivamente dirompente. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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