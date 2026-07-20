Bambino di 10 anni molestato durante la festa per l’inclusione Subito fermato un sospettato

Durante una festa dedicata all'inclusione, un bambino di 10 anni è stato molestato da un adulto. Quest’ultimo si era avvicinato al minore chiedendogli di giocare a calcio e, successivamente, avrebbe adottato un comportamento molesto e inappropriato nei suoi confronti. Il bambino ha riferito ai genitori quanto accaduto. Immediatamente, le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato ritenuto responsabile dell’episodio.

Avvicinato da un adulto che prima, probabilmente per capire la sua fiducia, avrebbe chiesto di giocare a calcio con lui. Poi, secondo quanto riferito dal bimbo ai genitori, avrebbe intrattenuto un atteggiamento spinto, decisamente molesto nei suoi confronti. A quel punto il ragazzino, dieci anni appena, è riuscito con enorme coraggio ad allontanarsi e a chiedere aiuto. L’attivazione immediata dei famigliari del bambino e di alcuni amici, insieme alla sua testimonianza diretta, hanno così permesso ai carabinieri della Tenenza di Falconara di intervenire rapidamente e bloccare quell’uomo, un trentenne incensurato che nel frattempo si era allontanato dal posto, ora deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per una presunta violenza sessuale su un minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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