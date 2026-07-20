BALLANDO CON LE STELLE LA NUOVA STAGIONE PRENDE FORMA | LE ULTIME SULLA GIURIA

La 21ª stagione di Ballando con le Stelle sta iniziando a prendere forma, con particolare attenzione alla composizione della giuria. Mentre le informazioni sui partecipanti sono scarse, si sono susseguite diverse voci riguardo ai membri della commissione giudicante. Non sono stati confermati dettagli ufficiali, e le notizie rimangono ancora non definitive. La produzione non ha ancora annunciato cambiamenti ufficiali riguardo ai giudici del programma.

Grandi cambiamenti saranno al centro di Ballando con le Stelle, la 21° edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Se sul fronte dei concorrenti le indiscrezioni sono ancora poche, è la giuria a catalizzare l’attenzione con numerosi rumors. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile sostituzione di Selvaggia Lucarelli, la quale sarà ancora volta opinionista del Grande Fratello Vip in autunno, con il nome di Barbara D’Urso indicato come sua possibile sostituta. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni, senza alcuna conferma ufficiale. Non mancano i colpi di scena: secondo il sempre informato Hit su Affari Italiani il rimescolamento in giuria potrebbe coinvolgere Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, con il primo che verrebbe sostituto da Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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Ballando con le Stelle svelato il primo nome bomba di settembre!

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Aumentano le probabilità di vedere Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle. Fonte: Dagospia x.com

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