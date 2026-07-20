Ballando con le Stelle ingaggia Alessandro Matri? Milly Carlucci intanto rivoluziona la giuria

Le ultime indiscrezioni parlano dell'arrivo dell'ex calciatore nel cast del talent di Rai 1. Intanto prendono quota nuove ipotesi sulla giuria tra possibili addii, conferme e volti inediti. Il cantiere di Ballando con le Stelle è più aperto che mai. Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandro Matri sarebbe sempre più vicino a entrare nel cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci. Ma le novità non riguardano solo i concorrenti: nelle ultime ore sono emerse nuove voci anche sulla giuria, che potrebbe cambiare volto con diversi nomi in ballo. Alessandro Matri verso Ballando con le Stelle: cosa filtra sul cast Tra i nomi più chiacchierati delle ultime ore c'è quello dell'ex attaccante del Cagliari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ballando con le stelle, Milly Carlucci punta proprio lei: la nuova giuriaMilly Carlucci starebbe considerando di inserire una nota comica nella giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle.

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Ballando con le Stelle ingaggia Alessandro Matri? Milly Carlucci intanto rivoluziona la giuriaAlessandro Matri sarebbe vicino a Ballando con le Stelle. Intanto emergono nuove indiscrezioni sulla giuria tra possibili addii, conferme e nuovi ingressi. movieplayer.it

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