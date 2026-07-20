Stasera l’entrata della stazione di Barberino di Mugello sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, rimarrà aperta. La chiusura prevista dalle 22 è stata annullata, quindi l’accesso sarà regolare. La decisione è stata comunicata dall’ente gestore dell’autostrada. Nessuna altra modifica o chiusura è stata segnalata per questa tratta. La circolazione sulla rete autostradale resta monitorata.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Barberino di Mugello, verso Bologna, che era prevista dalle 22.00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 luglio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Barberino di Mugello regolarmente aperta stasera

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