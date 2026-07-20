Autostrada A1 | stazione di Barberino di Mugello regolarmente aperta stasera

Da firenzepost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera l’entrata della stazione di Barberino di Mugello sull’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, rimarrà aperta. La chiusura prevista dalle 22 è stata annullata, quindi l’accesso sarà regolare. La decisione è stata comunicata dall’ente gestore dell’autostrada. Nessuna altra modifica o chiusura è stata segnalata per questa tratta. La circolazione sulla rete autostradale resta monitorata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Barberino di Mugello, verso Bologna, che era prevista dalle 22.00 di questa sera, lunedì 20, alle 6:00 di martedì 21 luglio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 stazione di barberino di mugello regolarmente aperta stasera
© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Barberino di Mugello regolarmente aperta stasera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Autostrada A1: tratto Calenzano-Barberino di Mugello regolarmente aperto staseraLa tratta dell'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello è rimasta aperta senza interruzioni questa sera.

Autostrada A1: stazione di Calenzano regolarmente aperta staseraLa stazione di Calenzano sull’autostrada A1 Milano-Napoli rimarrà aperta questa sera, senza chiusure programmate.

Temi più discussi: Autostrada A1: stazioni di Barberino di Mugello e Firenze Impruneta chiuse di notte per lavori; Casello di Barberino chiuso in entrata verso Bologna nella notte tra il 20 e il 21 luglio; Autostrada A1 | stazioni di Barberino di Mugello e Firenze Impruneta chiuse di notte per lavori; Autostrada A1 | stazioni di Barberino di Muegello e Firenze Impruneta chiuse di notte per lavori.

barberino di mugello autostrada a1 stazione diAutostrada A1: stazione di Barberino di Mugello regolarmente aperta staseraROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Barberino di Mugello, verso Bologna, che era prevista dalle 22.00 di questa sera, lunedì 20, alle ... firenzepost.it

barberino di mugello autostrada a1 stazione diAutostrada A1: stazioni di Barberino di Muegello e Firenze Impruneta chiuse di notte per lavoriROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22.00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 l ... firenzepost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web