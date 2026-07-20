Apple ha annunciato un aumento dei prezzi di Apple Music e di alcuni pacchetti Apple One in Italia. La società ha motivato l’incremento con l’aumento dei costi di licenza nel settore musicale.

Apple ritocca ancora i prezzi dei suoi servizi in abbonamento. La società di Cupertino ha annunciato un aumento delle tariffe di Apple Music e di alcuni pacchetti Apple One, spiegando che la decisione è legata all'incremento dei costi di licenza richiesti dall'industria musicale. Si tratta del primo rincaro del servizio di streaming musicale dopo quasi quattro anni. Scopriamo di più. Aumentano i prezzi di Apple Music anche in Italia. Negli Stati Uniti il piano Individual passa da 10,99 a 11,99 dollari al mese, quello Studenti sale da 5,99 a 6,99 dollari, mentre il piano Famiglia registra l'incremento più consistente, passando da 16,99 a 19,99 dollari mensili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Aumenta il prezzo di Apple Music anche in Italia. Ecco cosa cambia davvero

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Apple Music aumenta i prezzi degli abbonamenti per far fronte ai maggiori costi di licenza. Negli Stati Uniti il piano individuale sale a 11,99 dollari al mese. #applemusic #streaming #tech kiro.it/tZLTs x.com

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