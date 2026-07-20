Aumenta il prezzo di Apple Music anche in Italia Ecco cosa cambia davvero

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Apple ha annunciato un aumento dei prezzi di Apple Music e di alcuni pacchetti Apple One in Italia. La società ha motivato l’incremento con l’aumento dei costi di licenza nel settore musicale.

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Apple ritocca ancora i prezzi dei suoi servizi in abbonamento. La società di Cupertino ha annunciato un aumento delle tariffe di Apple Music e di alcuni pacchetti Apple One, spiegando che la decisione è legata all'incremento dei costi di licenza richiesti dall'industria musicale. Si tratta del primo rincaro del servizio di streaming musicale dopo quasi quattro anni. Scopriamo di più. Aumentano i prezzi di Apple Music anche in Italia. Negli Stati Uniti il piano Individual passa da 10,99 a 11,99 dollari al mese, quello Studenti sale da 5,99 a 6,99 dollari, mentre il piano Famiglia registra l'incremento più consistente, passando da 16,99 a 19,99 dollari mensili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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