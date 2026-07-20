assunzioni nel campo della transizione energetica in sicilia ecco come candidarsi

Notizia in breve

In Sicilia, sono aperte nuove opportunità di lavoro nel settore della transizione energetica, con particolare attenzione a progetti di Comunità Energetiche, edilizia sostenibile ed efficientamento energetico. Le posizioni sono rivolte a giovani professionisti tecnici che vogliono candidarsi per partecipare alle assunzioni in corso. Le procedure di candidatura sono disponibili online e prevedono la presentazione di curricula e documentazione richiesta. Le assunzioni riguardano ruoli legati allo sviluppo e alla gestione di iniziative nel settore energetico sostenibile.