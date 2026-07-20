Assunzioni nel campo della transizione energetica in Sicilia ecco come candidarsi
In Sicilia, sono aperte nuove opportunità di lavoro nel settore della transizione energetica, con particolare attenzione a progetti di Comunità Energetiche, edilizia sostenibile ed efficientamento energetico. Le posizioni sono rivolte a giovani professionisti tecnici che vogliono candidarsi per partecipare alle assunzioni in corso. Le procedure di candidatura sono disponibili online e prevedono la presentazione di curricula e documentazione richiesta. Le assunzioni riguardano ruoli legati allo sviluppo e alla gestione di iniziative nel settore energetico sostenibile.
La crescita dei progetti tra Comunità Energetiche, edilizia sostenibile ed efficientamento energetico apre nuove prospettive occupazionali per giovani professionisti tecnici. Enna Verdi Energie avvia una selezione per ampliare il proprio gruppo tecnico con l’obiettivo di sostenere nuovi progetti di efficientamento energetico, Comunità Energetiche e riqualificazione edilizia. La transizione energetica, i programmi di riqualificazione edilizia e . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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