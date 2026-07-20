Assegno Unico a giugno 2026 le date dei pagamenti Inps e i nuovi importi con l'Isee

Tra il 20 e il 21 luglio 2026, le famiglie riceveranno l’Assegno Unico, con pagamenti che riguardano le rate senza variazioni rispetto a giugno. Nelle ultime giornate di luglio, invece, saranno distribuite le somme a chi ha avuto modifiche nelle condizioni o ha richiesto l’assegno per la prima volta. Le date di pagamento sono state confermate dall’Inps e si riferiscono agli importi aggiornati in base all’Isee.

L’Assegno Unico di questo mese verrà erogato tra lunedì 20 luglio e martedì 21 luglio 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a giugno e negli ultimi giorni di luglio ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo chi non potrà più ricevere gli arretrati degli aumenti di quest'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Assegno Unico Aprile 2026: date pagamenti INPS e novità importanti

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