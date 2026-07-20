I Mondiali di calcio 2026 hanno ottenuto i migliori ascolti televisivi della serata del 19 luglio, superando ogni altra trasmissione. La Ruota della Fortuna si è piazzata seconda, ma con numeri molto inferiori rispetto alla copertura sportiva. La diretta dei Mondiali ha dominato in modo netto, confermando il grande interesse del pubblico per l’evento. Nessun altro programma ha registrato ascolti pari o superiori a quelli della partita trasmessa in prima serata.

Se c’è una notte in cui i palinsesti tradizionali tremano, è quella in cui la storia dello sport si scrive in diretta planetaria. La serata di ieri, domenica 19 luglio 2026, si preannunciava come un Reset totale per la concorrenza, e le aspettative non sono state tradite. Su Rai 1 è andata in onda l’attesissima finale dei Mondiali di calcio 2026, un evento magnetico capace di incollare davanti allo schermo milioni di italiani, unendo tifosi storici e spettatori occasionali in un unico, grande coro. Davanti a un simile gigante, le altre reti hanno schierato una controprogrammazione di resistenza: Rai 2 ha puntato sulle emozioni di Passione, mentre Rai 3 ha scelto la narrazione intima di Che ci faccio qui. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Dilei.it - Ascolti tv 19 luglio, i Mondiali 2026 trionfano. La Ruota della Fortuna senza rivali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv 19 giugno 2026: Mondiali 2026 Usa-Australia, L’Erede, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelVenerdì 19 giugno 2026, i Mondiali 2026 tra Usa e Australia hanno ottenuto 3,2 milioni di spettatori, superando “L’Erede” con 2,1 milioni.

Ascolti tv 19 giugno 2026: Mondiali 2026 Usa-Australia (22.4%), L’Erede (13.4%), La Ruota della Fortuna | Dati AuditelVenerdì 19 giugno 2026, i Mondiali di calcio tra Stati Uniti e Australia hanno ottenuto il 22,4% di share, dominando gli ascolti serali.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 18 luglio chi ha vinto tra Notti Mondiali, Ciao Darwin e Jurassic Park; Ascolti tv ieri (18 luglio): i Mondiali di Calcio trionfano (ancora), Ciao Darwin perde la sfida Auditel. Affari Tuoi vola; Ascolti Tv 18 luglio, la finale Francia-Inghilterra supera il 40% di share fino all’1 di notte; Ascolti tv 17 luglio, 'Tim Summer Hits' su Rai 1 vince prime time con il 19,4% di share.

I tre programmi più visti in valore assoluto di martedì 14 luglio 2026. #AscoltiTv x.com

Ascolti tv del 18 luglio, l’ultima puntata di Affari Tuoi e lo scontro con La Ruota della FortunaSabato 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Affari tuoi: per questa edizione sul gioco dei pacchi è calato il sipario, tra la commozione di Stefano De Martino e quella di Martina ... dilei.it

Ascolti tv del 18 luglio: ultima puntata di Affari Tuoi e sfida con La Ruota della FortunaSabato 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi, chiudendo per questa edizione il gioco dei pacchi. Stefano De Martino e ... bigodino.it