Anna Valle | La scuola investa nell’educazione affettiva Ai ragazzi servono strumenti per sviluppare il senso critico

Anna Valle ha dichiarato che la scuola dovrebbe investire nell'educazione affettiva e fornire ai ragazzi strumenti per sviluppare il senso critico. In un'intervista, ha sottolineato come istituzioni scolastiche, famiglie e insegnanti abbiano un ruolo fondamentale nel supportare gli adolescenti in questo percorso. Valle ha evidenziato l'importanza di affrontare le sfide educative legate alla crescita e allo sviluppo emotivo dei giovani.

La scuola può svolgere un ruolo decisivo nell'educazione affettiva e nello sviluppo del pensiero critico degli adolescenti. Ne è convinta Anna Valle, che in un'intervista rilasciata a Today a Eva Elisabetta Zuccari riflette sulle sfide educative che coinvolgono famiglie, docenti e studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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