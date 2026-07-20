Ancona un altro innesto E’ il trequartista Lombardi
Un nuovo giocatore si unisce alla squadra di Ancona: si tratta del trequartista Lorenzo Lombardi, classe 2007. È il ventunesimo innesto nel roster di mister Maurizi. Dopo settimane di indiscrezioni, ieri è stato ufficializzato il suo arrivo. Lombardi arriva dal settore giovanile e si aggiunge agli altri acquisti fatti in questa sessione di mercato.
Lorenzo Lombardi è l’ingresso numero 21 nella rosa di mister Maurizi. Dell’arrivo in biancorosso del trequartista classe 2007 se ne parlava ormai da giorni, ieri è stato il momento della sua ufficializzazione. Lombardi è nato a Berlino e ha nazionalità italo-svizzera, è cresciuto calcisticamente a Roma, nel Tor Tre Teste e nell’Urbetevere, e proviene dalla primavera della Salernitana, società con cui negli ultimi tre anni ha messo a segno 18 reti. Dotato di fisico davvero notevole, alto 186 cm, Lombardi può giocare sia da trequartista sia da seconda punta, fornendo all’attacco dorico quella duttilità e quella fisicità che sono caratteristiche particolarmente apprezzate nel gioco di mister Maurizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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