Un nuovo giocatore si unisce alla squadra di Ancona: si tratta del trequartista Lorenzo Lombardi, classe 2007. È il ventunesimo innesto nel roster di mister Maurizi. Dopo settimane di indiscrezioni, ieri è stato ufficializzato il suo arrivo. Lombardi arriva dal settore giovanile e si aggiunge agli altri acquisti fatti in questa sessione di mercato.

Lorenzo Lombardi è l’ingresso numero 21 nella rosa di mister Maurizi. Dell’arrivo in biancorosso del trequartista classe 2007 se ne parlava ormai da giorni, ieri è stato il momento della sua ufficializzazione. Lombardi è nato a Berlino e ha nazionalità italo-svizzera, è cresciuto calcisticamente a Roma, nel Tor Tre Teste e nell’Urbetevere, e proviene dalla primavera della Salernitana, società con cui negli ultimi tre anni ha messo a segno 18 reti. Dotato di fisico davvero notevole, alto 186 cm, Lombardi può giocare sia da trequartista sia da seconda punta, fornendo all’attacco dorico quella duttilità e quella fisicità che sono caratteristiche particolarmente apprezzate nel gioco di mister Maurizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, un altro innesto. E’ il trequartista Lombardi

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