Angelo Foresta torna a vestire la maglia della Vis dopo aver lasciato il club in precedenza. Il centrocampista classe 2004 si unisce di nuovo alla squadra, che ha già annunciato anche il rientro di un esterno sinistro classe 2005 proveniente dal Venezia. La società ha comunicato ufficialmente i ritorni dei due giocatori, senza specificare dettagli sui termini contrattuali.

Nuovo ritorno in casa Vis. Dopo l’esterno sinistro classe 2005 Simone Ascione, tornato a Pesaro in prestito dal Venezia, ritorna alla Vis anche il centrocampista 2004 Angelo Foresta. Nella stagione 2324 con la Vis Foresta aveva raccolto nove presenze. Nella seconda metà della scorsa annata, in serie D al Nova Romentin, ha invece siglato tre gol e tre assist ed è stato compagno di squadra del nuovo terzino sinistro biancorosso classe 2006 Federico Pompilio, cresciuto nelle giovanili di Torino, Alessandria e Pro Vercelli e dal contratto ufficializzato ieri fino al 2027. Foresta, regista con il vizio del gol, aveva già stregato la Vis nell’estate 2023, dopo un’ esperienza da protagonista nelle giovanili del Sassuolo, da quarantaquattro presenze e due gol tra Under 18 e Primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Angelo Foresta sarà in biancorosso

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