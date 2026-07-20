La Alpine A390 Gts è una sportiva elettrica con carrozzeria fastback, senza l’appellativo di SUV. La vettura si distingue per un design che respinge la classificazione tradizionale, evidenziando linee sportive e slanciate. Al volante, si percepisce immediatamente la leggerezza della vettura, nonostante il peso tipico delle auto elettriche. La berlina elettrica si presenta come un’alternativa ai modelli più convenzionali, con un’attenzione particolare alle proporzioni e alla dinamica di guida.

Alpine non la chiama Suv e ha le sue ragioni. La A390 Gts è una sport fastback, un concetto che il marchio di Dieppe difende con una certa convinzione e che si capisce subito, dal vivo, quando ci si mette al volante. Fondata nel 1955 da Jean Rédélé, Alpine ha sempre costruito auto pensate per divertire prima che per trasportare, e questo lo dimostra anche l’alta presenza nei campionati del Motorsport mondiale. Con la A390 Gts, quel Dna si confronta per la prima volta con un formato familiare a cinque posti, con trazione integrale elettrica e con un peso importante. Il risultato è un'auto che vive su due piani diversi: docile e silenziosa nel quotidiano, sorprendentemente agile quando la strada si fa tortuosa o quando si arriva in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alpine A390 Gts, l'elettrica che fa dimenticare il peso

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In arrivo: ALPINE A390 LELETTRICA CHE SFIDA LA FISICA

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